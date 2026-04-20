Le Blanc

Fête mondiale du jeu

Écomusée Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez jouer, seul, en famille ou entre amis. Pour tous les âges de 1 à 120 ans.

La fête mondiale du Jeu c’est gratuit et une petite restauration toute la journée sera possible.

Une quinzaine d’espaces de jeux seront installés dans la cour du château animations d’inspiration médiévale, atelier peinture soufflée, animation numérique ( codage, robotique, gaming…), Grands jeux en bois, Puzzle géant coopératif, initiation de Dames et Scrabble, espace de jeu de graines, initiation à la peinture sur figurines, Jeux de société et en fin de journée Tournoi de Kingdomino, Pilotage de Drones-Karts et soirée e-sport avec compétition de Mario Kart. .

Écomusée Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 ludotheque@maison-enfance-brenne.fr

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English :

As part of the 23rd edition of the World Game Day, the toy library is offering plenty of free games for everyone.

L’événement Fête mondiale du jeu Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne