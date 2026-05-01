Le Blanc

Fête du printemps

Place de la libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez acheter des plantes d’ornement et potagère, des objets décoratifs … préparés par les bénévoles du Centre social pour financer les sorties et les animations.

Deuxième rendez-vous annuel du Centre social, où vous pourrez retrouver les créations et plantations préparées par les bénévoles.

Tout petit prix !

En cas d’intempéries, rendez-vous à l’intérieur de la salle des fêtes. .

Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

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English :

Workshops for creating washable menstrual pads

L’événement Fête du printemps Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne