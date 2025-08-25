QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE FLAMENCO (Duo Fortecello & « La Cécilia ») Le Blanc

Qui dit musique ou danse espagnole dit… Flamenco. Cette musique qui passe de la joie à un cri de désespoir, raconte toute la vie quotidienne des gitans.

Les compositeurs d’Espagne et d’ailleurs n’ont pu s’empêcher de l’apprivoiser. Le Duo Fortecello a suivi ce chemin et revisite pour piano et violoncelle lerépertoire de prédilection des guitaristes. A leurs côtés, non pas une ballerine fragile mais une femme ou plutôt une flamme forte ! La Cecilia incarne dans ses gestes la vie de toutes et chacune de ces gitanes dont le flamenco rythme la vie, mélange de nostalgie, de rage, de joies et de peines, petites et grandes, à toutes les heures du jour et de la nuit. Ces trois passionnés de culture espagnole permettent à deux mondes de se croiser ꞉ la musique classique et le baile flamenco. Venez écouter et voir ce qui a inspiré les compositeurs comme Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Nin ou bien le violoncelliste catalan Gaspar Cassado. .

Who says Spanish music or dance says… Flamenco. This music which passes from joy to a cry of despair, tells all the daily life of the gypsies.

Wer an spanische Musik oder spanischen Tanz denkt, denkt an? Flamenco. Diese Musik, die von Freude bis hin zu Verzweiflung reicht, erzählt vom Alltag der Zigeuner.

Musica e danza spagnola? Il flamenco. Questa musica, che passa dalla gioia al grido di disperazione, racconta tutta la vita quotidiana dei gitani.

¿Música y danza españolas? El flamenco. Esta música, que va de la alegría al grito de desesperación, cuenta toda la historia de la vida cotidiana de los gitanos.

