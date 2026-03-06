Objectif Chérine Le film ! Le Blanc

Objectif Chérine Le film !

42 rue de la république Le Blanc Indre

Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Ce documentaire clôture l’anniversaire des 40 ans de Chérine. 5 ans de tournage ont été nécessaires pour aboutir à ce film de 52 minutes. Il présente trois jeunes documentaristes de l’IFFCAM venu découvrir les merveilles de la Réserve de Chérine, sous la tutelle de Patrick Luneau.

Pour clôturer l’anniversaire des 40 ans de la Réserve, Patrick et Manon Luneau, Jean-François Hellio et les élèves de l’IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute) ont travaillé cinq années durant au tournage d’un documentaire sur ce territoire protégé. D’une durée de 52 mn, il présente trois jeunes documentaristes de l’IFFCAM venu découvrir la Réserve de Chérine ; la musique a été écrite par Stéphane Panunzi, (lauréat du prix Éric Serra 2025).

Il s’agit d’un film tout public, destiné à montrer les côtés cachés, méconnus ou inaccessibles de ce bijou de Brenne. .

42 rue de la république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

This documentary marks the end of Chérine?s 40th anniversary. It took 5 years of shooting to produce this 52-minute film. It features three young documentary filmmakers from the IFFCAM who came to discover the wonders of the Chérine Reserve, under the tutelage of Patrick Luneau.

