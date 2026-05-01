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Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc

Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc

Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 7 Rue George Sand

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette !

7 Rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Carte Blanche ouvre son Café Bien avec Cagette et fourchette !
Comment consommer local et de saison ? Quels produits ? Où ?
Au programme
– Présentation de Cagette et fourchette
– Rencontre et dégustation avec des producteurs(ices) du coin !
– Marché de producteurs(ices)
– Bar et restauration
On se retrouve dans la cour de l’ancienne école Jean Giraudoux pour
· découvrir une façon de consommer local et de saison simplement avec Cagette et fourchette
· rencontrer des producteurs (ices) du coin
· goûter ce qu’ils proposent et rentrer avec
· déguster un repas avec leurs produits
· et même repartir avec des recettes pour cuisiner à la maison !
· 15h45 17h Récupération des commandes Cagette et fourchette
(horaire décalé pour l’occasion).
· 17h C’est quoi Cagette et fourchette ? Et Carte Blanche ?
Rencontre et dégustation avec des producteurs(ices) du coin !
· 18h Marché de producteurs(ices).
· 17h 22h Bar et restauration.   .

7 Rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94  cafebien@carteblanche36.com

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English :

Carte Blanche’s Café Bien concert evening in Mauvières for March 8th.

L’événement Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne

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