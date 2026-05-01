Le Blanc

Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette !

7 Rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Carte Blanche ouvre son Café Bien avec Cagette et fourchette !

Comment consommer local et de saison ? Quels produits ? Où ?

Au programme

– Présentation de Cagette et fourchette

– Rencontre et dégustation avec des producteurs(ices) du coin !

– Marché de producteurs(ices)

– Bar et restauration

On se retrouve dans la cour de l’ancienne école Jean Giraudoux pour

· découvrir une façon de consommer local et de saison simplement avec Cagette et fourchette

· rencontrer des producteurs (ices) du coin

· goûter ce qu’ils proposent et rentrer avec

· déguster un repas avec leurs produits

· et même repartir avec des recettes pour cuisiner à la maison !

· 15h45 17h Récupération des commandes Cagette et fourchette

(horaire décalé pour l’occasion).

· 17h C’est quoi Cagette et fourchette ? Et Carte Blanche ?

Rencontre et dégustation avec des producteurs(ices) du coin !

· 18h Marché de producteurs(ices).

· 17h 22h Bar et restauration. .

7 Rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 cafebien@carteblanche36.com

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English :

Carte Blanche’s Café Bien concert evening in Mauvières for March 8th.

L’événement Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne