Soirée européennes inernationales Le Blanc
Soirée européennes inernationales Le Blanc vendredi 29 mai 2026.
Le Blanc
Soirée européennes inernationales
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Dans le cadre du joli mois de l’Europe, le comité de jumelage organise une soirée rencontres.
Le Comité de jumelage Le Blanc Becchofen organise un soirée européenne, qui s’inscrivent dans l’opération le joli mois de l’Europe avec le concours de la Région Centre-Val-de-Loire.
Soirée d’échanges gratuite et ouverte à tous avec différentes personnes d’Europe ou d’ailleurs, suivie d’un repas partagé (où chacun amène la spécialité culinaire de son pays ou de sa région). .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 90 17 98 leblanc.becchofen@outlook.fr
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English :
Within the framework of the nice month of Europe, the twinning committee organizes a meeting evening.
L’événement Soirée européennes inernationales Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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