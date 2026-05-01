Le Blanc

Nuit européenne des musées à l’écomusée

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ecomusée de la Brenne avec l’Ecole intercommunale de musique et de danse du Blanc.

Au programme une nuit musicale au Château Naillac.

Les élèves de l’Ecole intercommunale de musique et de danse proposeront des concerts impromptus dans les salles de l’écomusée. .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20 ecomusee.brenne@wanadoo.fr

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English :

Visit of the Ecomuseum with music.

L’événement Nuit européenne des musées à l’écomusée Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Brenne