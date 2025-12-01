Voyage au coeur de l’enluminure

65 Avenue Gambetta Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 14:45:00

Date(s) :

2025-12-12

Découvrez un monde où les couleurs sont d’or, de pierres, d’ocres et de plantes. Amélie Hanot vous accueille pour partager les mille et un visages de son métier d’enlumineur calligraphe.

Au sein de son atelier cosy et insolite, vous observerez des gestes et techniques hérités du Moyen-Age le tracé délicat de la plume, le broyage artisanal des pigments ou encore les secrets de la pose de la feuille d’or. Une expérience authentique pour découvrir les richesses d’un savoir-faire enlumineur entre tradition et innovation, pour des pièces intemporelles, chargées de sens, d’histoire et d’émotion. Petit atelier situé à l’étage (escalier). Animaux non admis. Visite déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. Facilité pour stationner.

Durée de la visite 00:45 .

65 Avenue Gambetta Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

English :

Discover a world of golden colors, stones, ochres and plants. Amélie Hanot welcomes you to share the thousand and one faces of her profession as a calligraphic illuminator.

L’événement Voyage au coeur de l’enluminure Le Blanc a été mis à jour le 2025-11-28 par BERRY