Une nuit musicale au Château Naillac, Château Naillac – Écomusée de la Brenne, Le Blanc

Une nuit musicale au Château Naillac Samedi 23 mai, 18h00 Château Naillac – Écomusée de la Brenne Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Les élèves de l’école intercommunale de musique et de danse vous invitent à déambuler dans le château Naillac. Les morceaux qu’ils joueront vous transporteront dans les salles de l’Ecomusée.

Château Naillac – Écomusée de la Brenne Place du Champ de Foire, 36300 Le Blanc, France Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 0254372520 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/les-incontournables/ecomusee-de-la-brenne L’écomusée de la Brenne vous dévoile les secrets d’un territoire d’exception. Il vous invite à découvrir et à comprendre l’histoire de la Brenne et des hommes qui l’habitent. Les 817 oiseaux naturalisés, représentant 280 espèces dont 223 appartiennent à l’avifaune locale, ainsi que les collections ethnologiques et historiques témoignent de la richesse écologique du territoire et de son patrimoine. Des expositions sur les thèmes de la nature, de l’histoire et de ses habitants illustrent les trésors de la Brenne. L’écomusée vous propose toute l’année un programme culturel pour partir à la rencontre de la Brenne : visites patrimoine, activités jeunes-publics, animations… Parking disponible

Les élèves de l’école intercommunale de musique et de danse vous invitent à déambuler dans le château Naillac. Les morceaux qu’ils joueront vous transporteront dans les salles de l’Ecomusée.

©Château Naillac – Ecomusée de la Brenne – Ville Le Blanc