Le Blanc

Vide ton grenier vide ta chambre

Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du bourg.

Chinez, fouinez, dénichez ! La brocante-vide grenier vous attend pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la convivialité. Objets anciens, trouvailles insolites et trésors oubliés vous y tendent les bras. Venez flâner et faire le plein de surprises ! .

Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 20 52 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meeting place for all the hunters to discover the unusual object, the bargain where professionals and amateurs meet in the streets of the village.

L’événement Vide ton grenier vide ta chambre Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Brenne