Le Blanc

Les soirées de la guinguette

Avenue Pierre Mendès France Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

La guinguette anime vos soirées pendant tout l’été.

La guinguette anime vos soirées pendant tout l’été. Consultez le programme. Possibilité de restauration sur place. .

Avenue Pierre Mendès France Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 25 29 25

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English :

The guinguette livens up your evenings with a jazz aperitif.

L’événement Les soirées de la guinguette Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne