Les soirées de la guinguette Le Blanc
Les soirées de la guinguette Le Blanc samedi 30 mai 2026.
Le Blanc
Les soirées de la guinguette
Avenue Pierre Mendès France Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
La guinguette anime vos soirées pendant tout l’été.
La guinguette anime vos soirées pendant tout l’été. Consultez le programme. Possibilité de restauration sur place. .
Avenue Pierre Mendès France Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 25 29 25
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English :
The guinguette livens up your evenings with a jazz aperitif.
L’événement Les soirées de la guinguette Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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