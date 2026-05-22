Le Blanc

Balade canoë en soirée

Route de Chateauroux Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09

La saison estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances d’été des balades canoë en soirée, avec dégustation à l’arrivée.

Enfilez vos baskets, rassemblez petits et grands, et venez créer de beaux souvenirs en pleine nature ! 5 .

Route de Chateauroux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

The summer season of the Community of Communes Brenne Val de Creuse offers during the summer vacations canoe trips in the evening, with tasting at the arrival.

L’événement Balade canoë en soirée Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne