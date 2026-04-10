Le Blanc

Les mercredis des tout-petits au château Naillac

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-22 10:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Animations pour les 3-5 ans et leurs parents.Familles

Chaque mercredi, les tout-petits et leurs parents sont invités à découvrir une thématique de l’Écomusée à travers leurs sens. Toucher, sentir, écouter et parler seront les maîtres-mots de cette visite interactive. Les enfants pourront s’approprier les salles du musée pour jouer et expérimenter. 5 .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20

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English :

Activities for 3-5 year-olds and their parents.

L’événement Les mercredis des tout-petits au château Naillac Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Brenne