Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac Le Blanc
Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac Le Blanc samedi 18 avril 2026.
Le Blanc
Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac
Château Naillac Le Blanc Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-24
Le seigneur de Naillac a été empoisonné, vous avec 1h pour le sauver !Familles
En équipe de 2 à 6 joueurs, résolvez les énigmes pour trouver les ingrédients de l’antidote qui permettront de sauver le seigneur de Naillac. Vous avez 1h et pas une minute de plus pour réussir votre mission. Etes-vous prêts à relever le défi ? 5 .
Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20
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English :
The lord of Naillac has been poisoned, and you have 1 hour to save him!
L’événement Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
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