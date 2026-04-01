Le Blanc

Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-24

Le seigneur de Naillac a été empoisonné, vous avec 1h pour le sauver !Familles

En équipe de 2 à 6 joueurs, résolvez les énigmes pour trouver les ingrédients de l’antidote qui permettront de sauver le seigneur de Naillac. Vous avez 1h et pas une minute de plus pour réussir votre mission. Etes-vous prêts à relever le défi ? 5 .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20

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English :

The lord of Naillac has been poisoned, and you have 1 hour to save him!

L’événement Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne