Formation au tableur Calc de LibreOffice Le Blanc samedi 13 juin 2026.

Le Blanc

Formation au tableur Calc de LibreOffice

14 Quai Aubépin Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Formation à l’utilisation du tableur Calc de LibreOffice, alternative gratuite à Excel, sur Windows ou Linux initiation, principales fonctions, tableaux, calculs, graphiques.

Formation au tableur Calc alternative gratuite à Excel, sur Windows ou Linux initiation, principales fonctions, tableaux, calculs, graphiques… Formation sur toute la journée. 12 .

14 Quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org

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English :

An evening of theater and comedy with the Troupe des Trois Vallées.

L’événement Formation au tableur Calc de LibreOffice Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par BERRY