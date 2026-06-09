Formation au tableur Calc de LibreOffice Le Blanc
Formation au tableur Calc de LibreOffice Le Blanc samedi 13 juin 2026.
Le Blanc
Formation au tableur Calc de LibreOffice
14 Quai Aubépin Le Blanc Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Formation à l’utilisation du tableur Calc de LibreOffice, alternative gratuite à Excel, sur Windows ou Linux initiation, principales fonctions, tableaux, calculs, graphiques.
Formation au tableur Calc alternative gratuite à Excel, sur Windows ou Linux initiation, principales fonctions, tableaux, calculs, graphiques… Formation sur toute la journée. 12 .
14 Quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org
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English :
An evening of theater and comedy with the Troupe des Trois Vallées.
L’événement Formation au tableur Calc de LibreOffice Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par BERRY
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