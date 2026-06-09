Le Blanc

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Opération Bienvenue dans mon jardin au naturel , Les jardins sont différents mais, un critère les réunit tous sont entretenus sans pesticide ! Mon jardin au naturel organisées par le CPIE.

L’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel , coordonnée par le CPIE Brenne-Berry regroupe des jardiniers du département de l’Indre et du Cher. Tous ces jardins sont différents, aménagés selon la sensibilité des propriétaires mais un critère les réunit tous sont entretenus sans produit chimique ! Venez à la rencontre de ces jardiniers passionnés afin de découvrir le temps d’un week-end leurs jardins et échanger sur leurs techniques de jardinage au naturel (plantes couvre-sol, paillage, association de plantes, prairies fleuries, massifs de vivaces…). Bien préparer, nourrir son sol et retenir l’eau dans le sol. .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Operation Welcome to my natural garden , The gardens are different but one criterion unites them: all are maintained without pesticides! This operation is organized by the CPIE.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-30 par Destination Brenne