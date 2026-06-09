Le Blanc

Rue de la Gratuité

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rue de la gratuité… c’est tout bientôt ! Echanger, donner…

Retrouvez le Centre Social le Part’Âge le samedi 13 Juin, dans la cour du château Naillac au Blanc !

La rue de la gratuité c’est une journée où le don et le partage sont à l’honneur.

Des animations sont organisées pour tout le monde dans les stands, proposées par des bénévoles du Centre Social ou des structures et associations locales.

Un espace enfants avec des jeux en bois est également prévu et un espace restauration sera mis à en place toute la journée, pour manger de bonnes crêpes !

Pour donner des objets, rendez-vous dans la cour du château de 9h30 à 15h.

Venez nombreux ! .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 43 famille@cslb.fr

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English :

Rue de la gratuité.

L’événement Rue de la Gratuité Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne