Conférence calligraphie et enluminure Le Blanc
Conférence calligraphie et enluminure Le Blanc mardi 9 juin 2026.
Le Blanc
Conférence calligraphie et enluminure
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 20:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Conférence calligraphie et enluminure par Amélie Hanot
Avant l’imprimerie, le livre était fabriqué à la main.
Belles lettres, miniatures et ornements cette conférence vous donnera les clefs pour regarder cet art singulier et rencontrer les techniques des artistes médiévaux.
Un tour d’horizon haut en couleur, qui donne envie de passer à la pratique.
Pour faire suite à cette première rencontre, nous vous proposerons quatre ateliers de pratique, de septembre à décembre 2026.
Pas à pas, vous apprendrez à tracer les lettres et à révéler la lumière d’un texte avec l’or et les pigments. .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
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English :
Workshop led by Romain Le Marec, market gardener.
L’événement Conférence calligraphie et enluminure Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Brenne
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