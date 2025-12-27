Atelier origami

Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier à partir de 6 ans.Familles

Atelier origami proposé par la bibliothèque, faites vote poisson d’avril. .

Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop with Emilie Renoncet, storyteller.

L’événement Atelier origami Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne