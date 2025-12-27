Atelier origami Mézières-en-Brenne
Atelier origami Mézières-en-Brenne mercredi 25 mars 2026.
Atelier origami
Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Atelier à partir de 6 ans.Familles
Atelier origami proposé par la bibliothèque, faites vote poisson d’avril. .
Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop with Emilie Renoncet, storyteller.
L’événement Atelier origami Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne