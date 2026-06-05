Le Blanc

Fête de la musique avec Ozali

Place du Bateau Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert par Ozali à l’occasion de la fête de la musique.

L’association Ozali propose à l’occasion de la fête de la musique et en collaboration avec Pizza Bella et La Chaumière, un concert de 18h15 à 19h30, Place du Bâteau au Blanc. Ambiance festive assurée, venez nombreux ! .

Place du Bateau Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 83 74 54 97

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English :

Concert by Ozali for the fête de la musique.

L’événement Fête de la musique avec Ozali Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par Destination Brenne