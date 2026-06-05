Fête de la musique avec Ozali Le Blanc
Fête de la musique avec Ozali Le Blanc dimanche 21 juin 2026.
Le Blanc
Fête de la musique avec Ozali
Place du Bateau Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert par Ozali à l’occasion de la fête de la musique.
L’association Ozali propose à l’occasion de la fête de la musique et en collaboration avec Pizza Bella et La Chaumière, un concert de 18h15 à 19h30, Place du Bâteau au Blanc. Ambiance festive assurée, venez nombreux ! .
Place du Bateau Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 83 74 54 97
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English :
Concert by Ozali for the fête de la musique.
L’événement Fête de la musique avec Ozali Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par Destination Brenne
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