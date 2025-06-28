Le Blanc

Exposition Jouets d’antan

11 Grande rue Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

La Maison des Amis du Blanc et de sa Région a pour vocation, la conservation et l’aménagement du patrimoine artistique, culturel et économique du Blanc et de sa région.

Pour cela elle dispose d’un petit musée Arts et Traditions Populaires et une exposition cette année de jouets d’antan.

Visite de notre Maison des Amis du Blanc et de sa Région – exposition de jouets d’antan, l’habitat rural, salle des outils, salle bourgeoise, l’apothicaire, l’école de la république, exposition de vélo Dilecta, exposition de tableaux. .

11 Grande rue Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 80 12 78 65 lesamisdublanc.36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le amis du Blanc offers you an enriched visit of the museum with a temporary exhibition.

L’événement Exposition Jouets d’antan Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne