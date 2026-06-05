Le Blanc

Café Bien artistique cours d’art et jam session

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le Café Bien ouvre un mercredi pour sa dernière séance de cours d’art enfants & adultes de l’année 2025-2026 ! Vernissage des oeuvres réalisées dans l’année et on continue avec une jam session. Bar et petite restauration sur place.

Petite restauration proposée pendant le vernissage. Viens découvrir les oeuvres en présence des artistes ! Après le vernissage, place à la musique on met à disposition une scène (son & lumière) et quelques instruments, tu ramènes ton instrument (ou pas) et tu viens jouer avec d’autres musicien.nes ! Ou tout simplement écouter et profiter de la soirée ! .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 cafebien@carteblanche36.com

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English :

Le Café Bien opens on a Wednesday for its last session of children’s & adult art classes of the year 2025-2026! Vernissage of works created during the year, followed by a jam session. Bar and snacks on site.

L’événement Café Bien artistique cours d’art et jam session Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne