Vernissage: Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs – Le Blanc

Vernissage Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

En avant la musique ! L’exposition temporaire 2026 ouvre ses portes.

Découvrez en avant-première la toute nouvelle exposition temporaire du château Naillac Écomusée de la Brenne intitulée Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs en Brenne, de 1880 à nos jours . Pour l’occasion,une fanfare bigophonique sera recréée par les enfants de l’école Jules Ferry du Blanc. .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20 ecomusee.brenne@wanadoo.fr

English :

Let’s hear the music! Temporary exhibition 2026 opens its doors.

