Bal des pompiers Le Blanc
Bal des pompiers Le Blanc samedi 11 juillet 2026.
Le Blanc
Bal des pompiers
4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Retrouvez les pompiers du Blanc pour un moment festif.
Retrouvez les pompiers du Blanc pour un moment festif !
Buvette et restauration sur place. .
4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
Join the Le Blanc firefighters for a festive occasion.
L’événement Bal des pompiers Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Brenne
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