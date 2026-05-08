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Bal des pompiers Le Blanc

Bal des pompiers Le Blanc

Bal des pompiers Le Blanc samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 4 Boulevard Mangin de Beauvais

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Bal des pompiers

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Retrouvez les pompiers du Blanc pour un moment festif.
Retrouvez les pompiers du Blanc pour un moment festif !
Buvette et restauration sur place.   .

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

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English :

Join the Le Blanc firefighters for a festive occasion.

L’événement Bal des pompiers Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Brenne

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