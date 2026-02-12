Un été en blanc Single de la Cie la Soeur de Shakespeare Le Blanc
Place du champ de foire Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Marilyne et Seb travaillent ensemble. Elle est rangée, secrète. Il est bordélique, sans filtre. Leur seul point commun apparent ils sont célibataires la plupart du temps. Ça pourrait être une comédie romantique où classiquement 2 personnages que tout oppose tombent amoureux. Tragicomédie.
Single raconte 4 ans de la vie de ces deux personnages, de leur premier spectacle ensemble à aujourd’hui.
On y parle également de l’effondrement, des amis morts de Facebook dont on te rappelle l’anniversaire, de garde à vue, d’acras de morue, de short jupe, de tuyau d’arrosage, de kit de culture de champignons hallucinogènes, d’un chien qui chante du Michel Berger… .
Place du champ de foire Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
English :
The town of Le Blanc invites you to an evening of theater with Cie La Soeur de Shakespeare. Marilyne Lagrafeuil shares her hilarious and poignant autofiction with the audience. Drawing on her own experience, she shares her love story and her adventures on dating sites…
