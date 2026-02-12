Fête nationale et bal musette

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Défilé le matin puis feu d’artifice suivi d’un bal musette avec Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça.

Le matin, défilé du 14 juillet dans le centre-ville.

Dans le prolongement du feu d’artifice sur la Creuse, Serge Conjad et l’orchestre Loup Parça vous propose un bal populaire pour chanter et danser sur des airs de toute époque. Leur répertoire va du musette en passant par les grands standards de la variété française ou l’énergie du rock and roll.

Bal gratuit en extérieur dans le cadre d’Un été au Blanc. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parade in the morning then fireworks followed by a musette ball with Serge Conjad and the orchestra Loup Parça.

L’événement Fête nationale et bal musette Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne