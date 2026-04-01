Le Blanc

Stage de poterie

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-08

Cet atelier proposé par Carole, de la poterie de la Bout’Bout vous invite à réaliser vos projets.

Initiez-vous à l’art de la poterie lors d’un atelier convivial à Le Blanc ! Que vous soyez débutant ou déjà initié, découvrez les gestes essentiels du tournage et du modelage, puis laissez libre cours à votre créativité pour réaliser vos propres pièces décorées. Un moment apaisant et manuel, idéal pour ralentir et se reconnecter à la matière. Atelier accessible à partir de 12 ans, sur réservation. 45 .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

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English :

This workshop by Carole, from Bout’Bout pottery, invites you to create your own projects.

L’événement Stage de poterie Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne