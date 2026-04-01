Loto Le Blanc
Loto Le Blanc vendredi 24 avril 2026.
Le Blanc
Loto
Salle des Fêtes Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Organisé par la Croix Rouge du Blanc.
Organisé par la Croix Rouge du Blanc. .
Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Le Blanc Red Cross.
L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- Oiseaux d’argile Le Blanc 16 avril 2026
- Escape game Il faut sauver le seigneur de Naillac Le Blanc 18 avril 2026
- Concert Yellow Bounce Quartet Le Blanc 19 avril 2026
- Rencontre avec les poulains miniatures Le Blanc 20 avril 2026
- Les ruchers de la Salamandre Le Blanc 21 avril 2026