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Loto Le Blanc

Loto Le Blanc

Loto Le Blanc vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Blanc

Loto

Salle des Fêtes Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Organisé par la Croix Rouge du Blanc.
Organisé par la Croix Rouge du Blanc.   .

Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50 

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English :

Organized by the Le Blanc Red Cross.

L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne

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