Le Blanc

Loto

Salle des Fêtes Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Organisé par la Croix Rouge du Blanc.

Organisé par la Croix Rouge du Blanc. .

Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

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English :

Organized by the Le Blanc Red Cross.

L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne