Journée portes ouvertes Le Blanc
Journée portes ouvertes Le Blanc samedi 27 juin 2026.
Le Blanc
Journée portes ouvertes
14 quai Aubépin Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Journée portes ouvertes des associations Réparlab et Mouchoir de poche !
Deux associations du Blanc vous propose de venir découvrir leurs activités, de visiter leurs ateliers et de pourquoi pas, acheter leurs produits dans leur petite braderie mise en place pour l’occasion ! .
14 quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open House for the R%E9parlab and Mouchoir de poche organizations!
L’événement Journée portes ouvertes Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne
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