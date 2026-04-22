La Tour-du-Pin

Championnats de France de Cyclisme Élite

Place Carnot à la Tour-du-Pin; les Abrets; Aoste (départ cyclosportive) La Tour-du-Pin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Votre rendez-vous festif, convivial mais surtout incontournable du début de l’été ! Au programme courses et contre la montre hommes et femmes, cyclosportive le Défi des Vals , animations diverses, présentation des coureurs avec animation musicale.

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Place Carnot à la Tour-du-Pin; les Abrets; Aoste (départ cyclosportive) La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 97 05 79 contact@valsdudauphine.fr

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English :

Your festive, friendly and, above all, not-to-be-missed early summer event! On the program: men’s and women’s races and time trials, the Défi des Vals cyclosportive, various events, presentation of riders with musical entertainment.

L’événement Championnats de France de Cyclisme Élite La Tour-du-Pin a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné