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Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin

Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin vendredi 26 juin 2026.

Adresse : place Antonin Dubost

Ville : 38110 La Tour-du-Pin

Département : Isère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

La Tour-du-Pin

Soirée festive-Championnats de Franc

place Antonin Dubost La Tour-du-Pin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Après les épreuves en ligne élite amateurs de la journée, prolongez le plaisir festif avec la présentation des coureurs, suivie d’une soirée musicale.
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place Antonin Dubost La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 97 59 73  service-culturel@latourdupin.fr

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English :

After the day’s elite amateur road races, extend your festive pleasure with a presentation of the riders, followed by a musical evening.

L’événement Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné

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