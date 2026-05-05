Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin
Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin vendredi 26 juin 2026.
La Tour-du-Pin
Soirée festive-Championnats de Franc
place Antonin Dubost La Tour-du-Pin Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Après les épreuves en ligne élite amateurs de la journée, prolongez le plaisir festif avec la présentation des coureurs, suivie d’une soirée musicale.
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place Antonin Dubost La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 97 59 73 service-culturel@latourdupin.fr
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English :
After the day’s elite amateur road races, extend your festive pleasure with a presentation of the riders, followed by a musical evening.
L’événement Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné