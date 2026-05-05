La Tour-du-Pin

Soirée festive-Championnats de Franc

place Antonin Dubost La Tour-du-Pin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Après les épreuves en ligne élite amateurs de la journée, prolongez le plaisir festif avec la présentation des coureurs, suivie d’une soirée musicale.

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place Antonin Dubost La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 97 59 73 service-culturel@latourdupin.fr

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English :

After the day’s elite amateur road races, extend your festive pleasure with a presentation of the riders, followed by a musical evening.

L’événement Soirée festive-Championnats de Franc La Tour-du-Pin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné