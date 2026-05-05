La Tour-du-Pin

soirée festive-Championnats de France de Cyclisme Elite

place Antonin Dubost La Tour-du-Pin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Après vous être illustrés durant la cyclosportive de la matinée et avoir encouragé les femmes dans l’épreuve en ligne élite, prolongez le plaisir festif avec une soirée musicale.

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place Antonin Dubost La Tour-du-Pin 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 97 59 73 service-culturel@latourdupin.fr

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English :

After showing off your skills in the morning’s cyclosportive and cheering on the women in the elite road race, extend your festive pleasure with an evening of music.

L’événement soirée festive-Championnats de France de Cyclisme Elite La Tour-du-Pin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné