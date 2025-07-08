Championnats de France d’équitation islandaise Éternoz

Éternoz

Championnats de France d’équitation islandaise

ECURIE DES SOURCES Éternoz Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fest’Island fête ses 20 ans à Éternoz avec un week-end exceptionnel entre sport et spectacle

Les 3, 4 et 5 juillet 2026, l’association Fest’Island célébrera ses 20 ans à l’Écurie des Sources d’Éternoz à l’occasion des Championnats de France d’équitation islandaise. Pour marquer cet anniversaire, l’association prépare un week-end placé sous le signe de la passion du cheval, de la convivialité et de l’émerveillement.

Pendant trois jours, des cavaliers venus de toute la France, mais également de plusieurs pays européens, se retrouveront dans le Doubs pour participer à ce rendez-vous incontournable de l’équitation islandaise. Certaines épreuves constitueront également une étape importante pour les cavaliers visant les championnats d’Europe d’équitation islandaise de cet été.

Mais au-delà de la compétition, ce sont surtout les deux grandes soirées de spectacle équestre des vendredi 3 et samedi 4 juillet qui promettent de marquer cette édition anniversaire.

Dans un décor féérique, la compagnie SG Arts Équestres, dirigée par Jérôme Sefer, artiste équestre reconnu sur la scène nationale, sera l’invitée d’honneur de ce spectacle. Enfant du pays et basé à Geneuille, Jérome parcourt les pistes de spectacle depuis plus de 15 ans. De la Foire Comtoise aux plus grands événements équestres européens, ses spectacles ont déjà séduit des milliers de spectateurs en France et à l’étranger.

Pour l’occasion, il sera accompagné également de jeunes artistes locaux comme sa troupe de petits voltigeurs du Doubs. Ils ont été récemment lauréate de Poney Passion Avignon 2026, l’un des concours de spectacle équestre les plus prestigieux à destination des écoles d’équitation. Une dizaine de voltigeurs et artistes présenteront des numéros mêlant technique, acrobatie et émotion.

Le spectacle ne serait pas complet sans les chevaux islandais. Au rythme du tölt, une troupe de huit cavaliers s’apprête à faire voyager le public à travers l’univers unique de cette race venue du nord de l’Europe.

Un spectacle en plein air mêlant liberté, dressage, voltige jockey, voltige cosaque et équitation islandaise voilà la recette qui attend les spectateurs lors de ces deux soirées exceptionnelles.

Après le spectacle, un repas local sera proposé aux spectateurs. Le vendredi soir, un poulet rôti cuit sur place accompagné de pommes de terre et d’un dessert sera servi. Le samedi soir, place à une fondue géante au comté préparée devant le public, accompagnée de salade, de charcuterie et d’un dessert. Une formule végétarienne est également disponible lors de la réservation. Les repas sont proposés uniquement sur réservation via le lien indiqué en fin d’article. Une petite restauration ainsi qu’une buvette seront également disponibles sur place.

Pensées pour tous les publics, ces soirées ont été imaginées comme de véritables moments de fête et de partage. L’objectif est simple offrir une expérience mémorable dans une ambiance chaleureuse.

Entre Championnats de France, artistes de haut niveau, la célébration des 20 ans de Fest’Island, à l’Écurie des Sources promet un week-end riche en émotions qui devrait séduire aussi bien les passionnés de chevaux que les familles à la recherche d’une sortie originale.

Billetterie en ligne

https://linktr.ee/Festisland_CF2026

Spectacles équestres les 3 et 4 juillet à 19h30.

Plusieurs formules possibles

* Spectacle seul

* Repas-spectacle sur réservation (repas local servi à l’issue du spectacle)

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Repas à partir de 25 € pour les plus jeunes.

Informations et réservations 06 33 60 99 97

En journée, l’accès au site est gratuit pour assister aux compétitions.

Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur Facebook et Instagram L’Écurie des Sources . .

ECURIE DES SOURCES Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 99 97 festisland25@gmail.com

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English : Championnats de France d’équitation islandaise

L’événement Championnats de France d’équitation islandaise Éternoz a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON