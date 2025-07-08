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Fest’island Edition Championnat de France 2026 Éternoz

Fest’island Edition Championnat de France 2026 Éternoz vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : L'écurie des sources

Ville : 25330 Éternoz

Département : Doubs

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 Tarif réduit Tarif spécial

Éternoz

Fest’island Edition Championnat de France 2026

L’écurie des sources Éternoz Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04

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L’écurie des sources Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 99 97  festisland25@gmail.com

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English : Fest’island Edition Championnat de France 2026

L’événement Fest’island Edition Championnat de France 2026 Éternoz a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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