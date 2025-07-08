Éternoz

Vide greniers

Place du village Éternoz Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide greniers organisé par le p’tit bistrot solidaire et associatif.

Buvette et restauration. .

Place du village Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 74 96 lepetitbistrotsolidaire@yahoo.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Éternoz a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON