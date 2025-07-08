Vide greniers Éternoz
Vide greniers Éternoz dimanche 5 juillet 2026.
Éternoz
Vide greniers
Place du village Éternoz Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide greniers organisé par le p’tit bistrot solidaire et associatif.
Buvette et restauration. .
Place du village Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 74 96 lepetitbistrotsolidaire@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Éternoz a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON