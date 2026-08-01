Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Châtel
mercredi 26 août 2026 · Châtel
Informations pratiques
Châtel
Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc
Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-26
Du 24 août au 5 septembre 2027, la Haute-Savoie accueillera la deuxième édition des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, le plus grand événement de l’histoire du cyclisme et du para cyclisme .
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Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : 2027 UCI Cycling World Championships Haute-Savoie Mont-Blanc
From August 24 to September 5, 2027, Haute -Savoie will host the second edition of the UCI Cycling World Championships, the largest event in the history of cycling and para-cycling.
L’événement Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc Châtel a été mis à jour le 2026-07-29 par Châtel Tourisme
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