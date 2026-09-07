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Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon, Musée Louis Braille, Coupvray

samedi 19 septembre 2026 · Musée Louis Braille · Coupvray

Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon, Musée Louis Braille, Coupvray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Louis Braille
Adresse
13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France
Ville
77700 Coupvray
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Visite libre dans les jardins sans jauge, accès au contenu à partir de QR codes, prévoir des écouteurs au besoin pour une écoute personnelle sur smartphone personnel

Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon 19 et 20 septembre Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Visite libre dans les jardins sans jauge, accès au contenu à partir de QR codes, prévoir des écouteurs au besoin pour une écoute personnelle sur smartphone personnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le Jardin des Cinq Sens, partez à la découverte d’un parcours inspiré de l’allégorie de la caverne de Platon. Cette expérience sensorielle invite à questionner nos perceptions et à explorer différentes façons de comprendre le monde, en écho au parcours de Louis Braille et à l’accès à la connaissance. Le parcours est proposé en plusieurs versions afin de s’adapter à tous les publics : une version familiale avec une médiation théâtralisée, une version adulte favorisant la réflexion, une version en FALC (Facile à lire et à comprendre) ainsi qu’une version accessible aux personnes déficientes visuelles. Une invitation à partager, en famille ou entre amis, une expérience où chacun peut découvrir le patrimoine à son rythme et selon ses capacités.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde du début du XVIIIe siècle.
Parcours sensoriel

©Musée Louis Braille

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