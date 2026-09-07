Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon, Musée Louis Braille, Coupvray

Informations pratiques

Changer de regard : une expérience sensorielle inspirée de la caverne de Platon 19 et 20 septembre Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Visite libre dans les jardins sans jauge, accès au contenu à partir de QR codes, prévoir des écouteurs au besoin pour une écoute personnelle sur smartphone personnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le Jardin des Cinq Sens, partez à la découverte d’un parcours inspiré de l’allégorie de la caverne de Platon. Cette expérience sensorielle invite à questionner nos perceptions et à explorer différentes façons de comprendre le monde, en écho au parcours de Louis Braille et à l’accès à la connaissance. Le parcours est proposé en plusieurs versions afin de s’adapter à tous les publics : une version familiale avec une médiation théâtralisée, une version adulte favorisant la réflexion, une version en FALC (Facile à lire et à comprendre) ainsi qu’une version accessible aux personnes déficientes visuelles. Une invitation à partager, en famille ou entre amis, une expérience où chacun peut découvrir le patrimoine à son rythme et selon ses capacités.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde du début du XVIIIe siècle.

Parcours sensoriel

©Musée Louis Braille