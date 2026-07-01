Chanson française vivante, Jardin du ru d’Aulnay, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Chanson française vivante Samedi 4 juillet, 20h00 Jardin du ru d’Aulnay Hauts-de-Seine

Un chapeau récompensera l’artiste / 60 places /

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Abyr au jardin du ru d’Aulnay

Abyr chantera pendant 1h15, accompagnée par Sebka, dans un local largement ouvert sur un jardin-parc ombragé de grands arbres remarqués. Le concert sera suivi d’une collation pour un moment convivial

https://www.youtube.com/watch?v=gv7IKDs9lqY

Jardin du ru d’Aulnay 82 avenue Edouard Depreux 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0621960198 [{« type »: « email », « value »: « tableronde2@yahoo.fr »}] [{« data »: {« author »: « Abyr « , « cache_age »: 86400, « description »: « Clip officiel de la chanson « La femme au bouclier »nParoles d’Abyr, musique de Sebka et Chadi ChoumannDessins : Iom nMontage et animation : Camille LongefaynnEnregistrement de la chanson :nnArrangements : Chadi Chouman nChant et chu0153urs : AbyrnGuitare, basse, banjo, percussions : Chadi ChoumannTrompette : Tosha Vukmirovic nPandeiro : Nicolas Derolin nBatterie : Romain Speiser nnParoles nnTu ru00eavais d’un filsnAvec une u00e2me de guerrier,nTu l’aurais appelu00e9 Idriss,nIl aurait pu te ressembler…nnIl aurait u00e9tu00e9 championnDe foot, d’escrime, de judo,nIl aurait portu00e9 des caleu00e7ons,nIl serait montu00e9 sur ton dos…nnIl tu2019est nu00e9 une fillenSous le signe du lion, nParfois elle se maquille,nNon, ce n’est pas un garu00e7onu2026nnMoi je suis une femme nAvec un bouclier ;nMoi je suis une femme,nPieds et poings du00e9liu00e9s…nJ’ai pas croquu00e9 la pomme,nLa pomme, elle est tombu00e9enPas tru00e8s loin de l’arbre nLe jour, ou00f9 je suis nu00e9eu2026nnOn dit qu’un papa,nC’est le tout premier amour,nCelui qui donne la foinDe savoir aimer toujours…nnEt toi, mon papa,nTu m’as appris u00e0 lutter, nNe pas mourir au combat,nTu ne peux pas me renieru2026nnMoi je suis une femme nAvec un bouclier ;nMoi je suis une femme,nPieds et poings du00e9liu00e9s…nJ’ai pas croquu00e9 la pomme,nLa pomme, elle est tombu00e9enPas tru00e8s loin de l’arbre nLe jour, ou00f9 je suis nu00e9eu2026nnDemain mon enfantnPourra mu00eame porter ton nom,nIl sera fier de sa maman,nMi-soldat, mi-papillonu2026nnQuand tu partiras,nCe ne sera pas bien loin,nDans ma vie tu resterasnUn flambeau sur mon cheminu2026 nnMoi je suis une femme nAvec un bouclier ;nMoi je suis une femme,nPieds et poings du00e9liu00e9s,nJ’ai pas croquu00e9 la pomme,nLa pomme, elle est tombu00e9enPas tru00e8s loin de l’arbre nLe jour, ou00f9 je suis nu00e9eu2026nnMoi je suis une femme nAvec un bouclier ;nMoi je suis une femme,nPieds et poings du00e9liu00e9s,nJ’ai pas croquu00e9 la pomme,nLa pomme, elle est tombu00e9enPas tru00e8s loin de l’arbre nLe jour, ou00f9 je suis nu00e9e,nLe jour, ou00f9 je suis nu00e9eu2026 », « type »: « video », « title »: « ABYR – LA FEMME AU BOUCLIER (CLIP OFFICIEL) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/f_VKyyPN5KU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=f_VKyyPN5KU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCix5qHm28swwSuXlVnNorcA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Autres accès possibles en bus ou tram à partir de la station Barbara (M° ligne 4) ou La Croix de Berny (RER B)

Ouverture du jardin privé d’un ancien pépiniériste avec concert de chanson française Abyr chanson française

Renée Koch Piettre