CHANSON PLUS BIFLUORÉE AU REVOIR ET MERCI Melle

CHANSON PLUS BIFLUORÉE AU REVOIR ET MERCI

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

On ne les présente plus tant leurs spectacles ont ravi le public depuis 40 ans, ces chansonniers modernes se sont emparés de l’actualité pour créer des chansons humoristiques et des sketchs qui sont marqués dans nos mémoires. Pour leurs adieux au music-hall, un défilé de tubes, de parodies, de détournements et de facéties vocales…

Depuis 1985, après avoir sillonné les plus grandes scènes françaises (Olympia, Casino de Paris, Francofolies, Printemps de Bourges…), les trois mousquetaires de la chanson vous offrent leur concert d’adieu. C’est un véritable feu d’artifice, un best of de leurs plus grands succès, émaillé de nouvelles créations et de surprises extraites de leur dernier album. Une magnifique manière pour eux de remercier le public qui les suit depuis si longtemps, toutes générations confondues… .

