Chant : Noël en occitan !, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Chant : Noël en occitan ! Jeudi 10 décembre, 13h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T13:00:00+01:00 – 2026-12-10T14:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T13:00:00+01:00 – 2026-12-10T14:00:00+01:00

Jeudi 10 décembre 13h

À l’approche des fêtes, venez apprendre avec Pascal Caumont (Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse) deux chants de Noël en occitan issus du fonds musical ancien de la Bibliothèque.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour faire vibrer la coupole de la grande salle de lecture.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Durée : 1h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

À l’approche des fêtes, venez apprendre avec Pascal Caumont