Chantal Ladesou iconique Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Chantal Ladesou iconique

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 37.5 – 37.5 – 37.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Figure incontournable de l’humour français, Chantal Ladesou revient sur scène avec un spectacle à son image explosif, généreux et profondément humain.



Placement libre

Avec sa gouaille inimitable et son regard décapant, elle croque nos travers, nos relations et les absurdités du quotidien dans un monde qui marche parfois à l’envers. Entre anecdotes, observations et énergie débordante, elle transforme nos petits drames en grands éclats de rire.

Retrouvons du bonheur pas toujours facile aujourd’hui de trouver, avec Chantal Ladesou icône plus e-comique que e-conique que jamais ! .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A key figure in French comedy, Chantal Ladesou returns to the stage with a show in her image: explosive, generous and deeply human.



Free admission

L’événement Chantal Ladesou iconique Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile