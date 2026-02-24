Chantemuse Choeur de femmes

Auditorium de la Médiathèque Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le groupe Chantemuse , choeur de femmes, vous propose un concert Entre Terre et Ciel Le Poète le samedi 14 mars à l’auditorium de la médiathèque de Sarlat !

Sous la direction de D.Hiron, soirée poétique et musicale. .

Auditorium de la Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantemuse Choeur de femmes

L’événement Chantemuse Choeur de femmes Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir