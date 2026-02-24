Chantemuse Choeur de femmes Sarlat-la-Canéda
Chantemuse Choeur de femmes Sarlat-la-Canéda samedi 14 mars 2026.
Chantemuse Choeur de femmes
Auditorium de la Médiathèque Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le groupe Chantemuse , choeur de femmes, vous propose un concert Entre Terre et Ciel Le Poète le samedi 14 mars à l’auditorium de la médiathèque de Sarlat !
Sous la direction de D.Hiron, soirée poétique et musicale. .
Auditorium de la Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantemuse Choeur de femmes
L’événement Chantemuse Choeur de femmes Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir