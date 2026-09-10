UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Chanter pour grandir, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

vendredi 18 décembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse

Chanter pour grandir, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Côte Pavée
Adresse
125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Chanter pour grandir Vendredi 18 décembre, 10h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T10:30:00+01:00
Fin : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T10:30:00+01:00

Vendredi 18 décembre à 10 h
Un babil, une comptine, c’est bon pour les bébés !
Renseignements et inscriptions au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Lectures et chansons pour les 0-3 ans

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)