RAYMOND DANSE JARDIN RAYMOND VI Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RAYMOND DANSE

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un événement musical qui réuni exclusivement des artistes disco house.

Pendant 2 soirées, venez découvrir des artistes locaux. .

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A music event featuring exclusively disco house artists.

L’événement RAYMOND DANSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE