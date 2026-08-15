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AGENDA · Toulouse

RAYMOND DANSE JARDIN RAYMOND VI Toulouse

vendredi 21 août 2026 · JARDIN RAYMOND VI · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
JARDIN RAYMOND VI
Adresse
76 Allées Charles de Fitte
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

RAYMOND DANSE

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Un événement musical qui réuni exclusivement des artistes disco house.
Pendant 2 soirées, venez découvrir des artistes locaux.   .

JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A music event featuring exclusively disco house artists.

L’événement RAYMOND DANSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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