RAYMOND DANSE JARDIN RAYMOND VI Toulouse
vendredi 21 août 2026 · JARDIN RAYMOND VI · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RAYMOND DANSE
JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Un événement musical qui réuni exclusivement des artistes disco house.
Pendant 2 soirées, venez découvrir des artistes locaux. .
JARDIN RAYMOND VI 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A music event featuring exclusively disco house artists.
L’événement RAYMOND DANSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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