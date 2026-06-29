HIL TONE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

HIL TONE (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

C’est l’histoire de quatre gars qui se connaissent depuis belle lurette et qui ont toujours fait de la musique ensemble. De la barbe, le regard noir et toujours l’envie de faire partager aux autres leur musique de prédilection la folk à la Ricaine, celle qui te mets les poils, te colle au plafond ou t’envoie 6 pieds sous terre. HILL TONE sonne comme une partie de poker entre Nick Cave et Johnny Cash et les textes en anglais puisent dans les tranches de vie d’un personnage imaginaire tout droit sorti d’une série Z. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement HIL TONE (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE