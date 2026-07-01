Siestes musicales, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Siestes musicales Vendredi 21 août, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T15:30:00+02:00

Les bibliothécaires vous ont concocté des playlists sur-mesure que vous pourrez écouter confortablement installés dans la pénombre de l’auditorium pour une heure d’évasion.

Durée : 1h

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Venez profiter d’un moment de fraîcheur et de découverte à la médiathèque !