Chantier bénévole Moulin d’Eymet Eymet

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Le Moulin d’Eymet a besoin de vous pour se faire tout beau pour sa prochaine réouverture !
Venez jardiner, peindre, poncer ou tout simplement papoter et goûter avec nous pendant l’après-midi… .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 25 lemoulindeymet@gmail.com
