Chantier de construction participatif Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Chantier de construction participatif

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-12

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose un chantier participatif.

Venez découvrir le lieu et le projet, contribuer par votre temps et compétences jardin, cuisine, bricolage, ….

Les familles sont bienvenues.

En échange de votre participation, les repas du midi et soir sont offerts .

Soirées festives sur place (chants, danses, jeux,…)

Réservation obligatoire. .

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 72 21 contact@oasisdumazet.fr

English : Chantier de construction participatif

L’Oasis du Mazet, an intergenerational collective living space, invites you to take part in a participative workcamp.

Come and discover the place and the project, and contribute your time and skills: gardening, cooking, DIY, ….

Families welcome.

