Chantier école de construction en pierre sèche Saint-Quentin-la-Chabanne
Chantier école de construction en pierre sèche Saint-Quentin-la-Chabanne jeudi 28 mai 2026.
Saint-Quentin-la-Chabanne
Chantier école de construction en pierre sèche
Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.
Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.
Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs jours pour cette session.
> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)
> Pique-nique pour le déjeuner.
Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 06 38 21 20 66 ou sur le site du Parc. .
Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Chantier école de construction en pierre sèche
L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Saint-Quentin-la-Chabanne a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin