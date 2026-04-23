Saint-Quentin-la-Chabanne

Chantier école de construction en pierre sèche

Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.

Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.

Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs jours pour cette session.

> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)

> Pique-nique pour le déjeuner.

Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 06 38 21 20 66 ou sur le site du Parc. .

Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Chantier école de construction en pierre sèche

L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Saint-Quentin-la-Chabanne a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin