Bresles

Chantier nature un coup de pouce au marais !

Fournie à l’inscription Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les marais de Bresles sont menacés entre autres par le développement d’espèces exotiques envahissantes comme l’aster lancéolé. Dans une ambiance conviviale, venez donner un petit coup de pouce (et de bras) à la nature en arrachant ces pestes végétales .

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Chantiers d’Automne.

Les marais de Bresles sont menacés entre autres par le développement d’espèces exotiques envahissantes comme l’aster lancéolé. Dans une ambiance conviviale, venez donner un petit coup de pouce (et de bras) à la nature en arrachant ces pestes végétales .

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Chantiers d’Automne. .

Fournie à l’inscription Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

The Bresles marshes are threatened by the development of invasive exotic species such as the lanceolate aster. In a friendly atmosphere, come and give nature a helping hand by uprooting these plant pests .

This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, as part of its Chantiers d’Automne program.

L’événement Chantier nature un coup de pouce au marais ! Bresles a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis